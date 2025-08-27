Habertürk
        Haberler Dünya Ortadoğu Gazze'de bir kişi daha açlıktan hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Gazze'de bir kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

        İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlayarak kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde, 28 yaşındaki bir genç daha yetersiz beslenme nedeniyle öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 00:22 Güncelleme: 27.08.2025 - 00:25
        Gazze'de bir kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
        Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Berş, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de kıtlığın şiddetlenmesinden önce herhangi bir hastalığı olmayan Filistinli genç Hammade Verş el-Ağa'nın (28) yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

        İsrail'in sadece bombalama ve yıkımla yetinmediğini, binlerce masum insanı aç ve en temel yaşam ihtiyaçlarından mahrum bırakarak öldürdüğünü vurgulayan Berş, genç yaşta hayata veda eden Ağa'nın onurlu bir hayat yaşamayı hak ettiğini ancak işgal ve kuşatmanın hayallerine ulaşmasını engellediğini dile getirdi.

        AA'nın haberine göre; Berş'in açıklamasına, ölümünden sonraki halini gösteren bir videoyu da eklediği görüntüde, Ağa'nın bir deri bir kemik kalan zayıf vücudunda yetersiz beslenmenin belirtileri açıkça dikkati çekiyor.

        303 KİŞİ AÇLIK NEDENİYLE ÖLDÜ

        Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlayarak kıtlığa sürüklediği Gazze'de son 24 saatte 3 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, 7 Ekim'den beri açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 117'si çocuk olmak üzere 303’e yükseldiği belirtilmişti.

