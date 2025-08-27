Gazze'de bir kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Berş, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de kıtlığın şiddetlenmesinden önce herhangi bir hastalığı olmayan Filistinli genç Hammade Verş el-Ağa'nın (28) yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

İsrail'in sadece bombalama ve yıkımla yetinmediğini, binlerce masum insanı aç ve en temel yaşam ihtiyaçlarından mahrum bırakarak öldürdüğünü vurgulayan Berş, genç yaşta hayata veda eden Ağa'nın onurlu bir hayat yaşamayı hak ettiğini ancak işgal ve kuşatmanın hayallerine ulaşmasını engellediğini dile getirdi.

AA'nın haberine göre; Berş'in açıklamasına, ölümünden sonraki halini gösteren bir videoyu da eklediği görüntüde, Ağa'nın bir deri bir kemik kalan zayıf vücudunda yetersiz beslenmenin belirtileri açıkça dikkati çekiyor.