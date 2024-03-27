ABD, havadan bırakılan yardımı almaya çalışan Filistinlilerin boğulmasını "trajedi" olarak nitelendirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Gazze'ye havadan bırakılan ve denize düşen insani yardımları almaya çalışan kişilerin boğulmasının "trajedi" olduğunu söyledi.

Sözcü Miller, Dışişleri Bakanlığının günlük basın brifinginde, Gazze Şeridi'ne uçaklarla gönderilen ve denize düşen yardımlara ulaşmaya çalışan 12 kişinin boğulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İnsani yardımın ihtiyaç sahiplerine güvenli ve kolay ulaşmasının önemini vurgulayan Miller, "Kimse ailesine gıda, su ve ilaç götürebilmek için hayatını riske atmak zorunda kalmamalı." ifadesini kullandı.

Miller, "İnsanların en başında, okyanusa yüzüp insani yardım almaya çalışacak kadar çaresiz hissetmesi bir trajedi. Hiç kimse bunu yapmak zorunda kalmamalı." dedi.

Gazze Şeridi'ne uçaklarla gönderilen yardımların hatalı noktalara indirilmesi nedeniyle 18 Filistinli hayatını kaybetmişti. Uçaklardan atılan ve denize düşen yardımları almak isteyen Filistinlilerin 12'si boğularak, 6'sı da izdiham sonucu yaşamını yitirmişti.

Havadan bırakılan ya da denizden gerçekleştirilen yardımların, karadan yapılanların tamamlayıcısı olduğunu ve yerini almadığını belirten Miller, ABD'nin bölgeye daha fazla insani yardım ulaşmasını sağlamak için İsrail ile iletişim halinde olduğunu söyledi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 414 Filistinli öldürüldü, 74 bin 787 kişi yaralandı.

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Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 252'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 595 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 450 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 242 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.