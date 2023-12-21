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        Haberler Magazin 'Gazze İçin Bende Oradayım' konseri - Magazin haberleri

        'Gazze İçin Bende Oradayım' konseri

        İsrail'in saldırısı altındaki Gazze halkına yardım amacıyla düzenlenen 'Gazze İçin Bende Oradayım' konserine Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinden sanatçı katıldı. AKM'de düzenlenen konserden elde edilen gelir Türk Kızılay'ı aracılığıyla Gazze'ye bağışlanacak

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.12.2023 - 10:22 Güncelleme: 21.12.2023 - 10:22
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        "Bu zulmü görmemek suça ortak olmaktır"
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        Sanat Hayattır Derneği tarafından düzenlenen 'Gazze İçin Bende Oradayım' konserine çok sayıda sanatçı katıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere Yavuz Bingöl, Emel Mathlouthı, Alim Kasımov, Azerin, Fahir Atakoğlu, Audrey Woznıak, Okan Bayülgen, Murat Kekilli, Ercan Saatçi, Özhan Eren, Ahmet Koç, Elif Buse Doğan, Orhan Hakalmaz, Ali Mahsuni, Aykut Aslan, Oktay Üst, Berk Can Aslan, İbrahim Sadri ve Antakya Medeniyetler Korosu sahne aldı.

        Alim Kasımov

        Gecede elde edilen gelir Türk Kızılay'ı aracılığıyla Gazze'ye gönderilecek. Geceye İstanbul Valisi Davut Gül ve Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz da katıldı.

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        Murat Kekilli

        "ŞÖHRETİNİ KENDİ KAZANAN HİÇ KİMSE BU ZULME SESSİZ KALMAZ"

        Geceyle ilgili düşüncelerini paylaşan Murat Kekilli, "Burada neden var?' sorusundan önce, 'Neden yoklar?' sorusunu tartışmamız gerekiyor. Bu insani bir sorumluluk. Herkesin bu sorumluluğu üzerine alması gerekiyordu. Şöhretini kendi kazanan hiç kimse bu zulme sessiz kalmaz. Ben böyle düşünüyorum. Arkadaşlarımızın içindeki haykırışları tuttuklarını düşünüyorum. Dünyada bir dram yaşanıyor. Orada bebekler katledilirken sizin daha fazla susmayacağınıza inanıyorum. Oradaki kardeşlerimize el atalım. Bu insani vazifemiz. Bu yükü kendi başlarına taşıyamazlar. Bütün dünyanın merhametine ihtiyaçları var. Lütfen sessiz kalmayalım" dedi.

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        Emel Mathlouthı

        "BU ZULMÜ GÖRMEMEK SUÇA ORTAK OLMAKTIR"

        Elif Buse Doğan, "Bugün burada hem sanatçı büyüklerim hem de müzisyen arkadaşlarımızla birlikte sesimizin daha fazla yükseleceğine inanıyorum. Biz Türk toplumu olarak acılarımızı müzikle de dile getiriyoruz. Bugün yaptığımız işle de, onların yanında olacağımız için mutluyum. Hiçbir toprak parçası insan canından daha kıymetli değil. Masum bebekler ve sivil halk katledilirken canımızın yanmaması mümkün değil. Bunu görmemek de suça ortak olmaktır. Dilerim ki, en yakın zamanda biter, 2024'te savaşa dair bir şey duymayız" ifadelerini kullandı.

        Okan Bayülgen

        "UNUTTURMAMALIYIZ ÇÜNKÜ DÜNYA SEYİRCİ KALIYOR"

        Okan Bayülgen de çok değerli ve önemli bir gece olduğunu belirterek, "Yavuz Bingöl'e çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten burada bütün sanatçıların bir araya gelmesi önemli" dedi.

        Gecede sahneye çıkıp, birkaç cümle söyleyeceğini ifade eden Bayülgen, "Unutmamalıyız, unutturmamalıyız ve gündemden hiç düşürmemeliyiz çünkü dünya seyirci kalıyor. Dolayısıyla biz ne kadar gündemimizde tutarsak, ne kadar çok hareket edersek, ne kadar çok sesimizi yükseltirsek o kadar önemli. Tek amacımız, en büyük amacımız tabii ki çocukları kurtarmak" değerlendirmesinde bulundu.

        Azerin

        Fotoğraflar: AA

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