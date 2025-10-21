Gebze'de düğün konvoyunda drifte 52 bin lira ceza
Kocaeli Gebze'de bir düğün konvoyunda otomobille drift atan sürücüye 52 bin 187 TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu
Giriş: 21.10.2025 - 00:46 Güncelleme: 21.10.2025 - 01:09
Gebze ilçesi D-100 karayolu geçişinde düğün konvoyundaki bir otomobilin sürücüsü, aracıyla drift attı.
O anlara ilişkin görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
DHA'nın haberine göre; ekipler, sürücü ve otomobili tespit etti. Sürücüye 52 bin 187 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
