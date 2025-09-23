Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Gebze'de feci kaza: 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Gebze'de feci kaza: 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kavşakta minibüs ile çarpışan hafifi ticari araç takla attı. Feci kazada 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 01:34 Güncelleme: 23.09.2025 - 01:34
        Gebze'de feci kaza: 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı
        Sesli Dinle
        Kaza, saat 21.30 sıralarında Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. M.S. yönetimindeki hafif ticari araç kavşakta E.Y. idaresindeki minibüs ile çarpıştı.

        Savrulan hafif ticari araç takla attı. DHA'nın haberine göre; kazada sürücü M.S. ile hafif ticari araçtaki Damla Ş. (11), P.S, G.S. ve minibüsteki ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        KURTARILAMADI

        Tedaviye alınan 11 yaşındaki Damla, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        #kocaeli
        #haberler
        #Gebze
        #Son dakika haberler
