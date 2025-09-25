Gebze'deki cinayette tutuklu sayısı 3'e yükseldi

NE OLMUŞTU?

Gebze ilçesindeki Köşklüçeşme Mahallesi'nde 17 Eylül'de bir akaryakıt istasyonunda çalışan Toprak Yiğitdoğan (19) ile Y.T. (18) arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.T, yanında bulunan tabancayla Yiğitdoğan'a ateş etmişti.

Ağır yaralanan Yiğitdoğan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Cinayet zanlısı Y.T. ile olaya karıştığı değerlendirilen A.M. ve 18 yaşından küçük olan Ş.S. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Y.T. ve A.M. tutuklanmış, Ş.S. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.