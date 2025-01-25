Geceleri geçmeyen baş ağrısına dikkat!

Gözünde ve kaş ortasında ciddi ağrılar olduğunu söyleyen 43 yaşındaki Nazlı Ökten ise “3 yıldır gözümde, kaş ortasında başlayan şiddetli bir ağrı vardı. Zaman zaman göz doktorlarına başvurdum, ancak ağrının normal olduğunu ve göz migreni olduğunu söylediler. Nörolojiye gittiğimde bir beyin MR’ıçekildi ama sonuçlar temizdi. Baş ağrıları giderek şiddetlendi. Özellikle akşamları gözümde mor halkalar görmeye ve ağrıların geçmemesine sebep oldu. Bir gün sabaha kadar uykusuz kaldım, çünkü gözümdeki kanlanmayla ağrılar daha da arttı. Yapılan detaylı kontroller sonucunda, göz içinde açı daralması olduğu ve baş ağrılarımın kaynağının bu hastalıktan kaynaklandığı tespit edildi” ifadelerini kullandı.