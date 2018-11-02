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Geçen seneye damga vurmuştu! Talepler patladı

02.11.2018 - 10:47 | Güncelleme: AA

Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi ile yolculuk, sonbaharın gelişiyle gelmesiyle yürüyüş ve dağcılık grupları, fotoğraf sanatçıları ve üniversite öğrencilerinin ilgi odağı oldu. Doğu Ekspresi’ne talep Kasım ayının ilk günlerinde 10 bine ulaştı

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    Ankara-Erzurum-Kars arası sefer yapan Doğu Ekspresi, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. 

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    İHA'nın haberine göre Doğu Ekspresi’ne talep kasım ayının ilk günlerinde 10 bine ulaştı. 

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    Ankara ile Kars arasında sefer yapan trende yoğunluk geçen yıla göre iki katına çıktı. 

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    Sosyal medya sayesinde trene ilginin artmasıyla Doğu Ekspresi’ne daha güçlü lokomotif ve vagonlar eklendi. 

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    Biletleri günler öncesinden satışa çıkan trene daha kış ayına girilmeden 10 bin talep bulunuyor.

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    Türkiye'nin dört bir tarafı demir ağlarla örülürken, en eski demiryolu hatlarından biri olan Doğu Ekspresi treni kendi turizmini oluşturdu.

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    Geçtiğimiz yıl kış aylarında binlerce gezgin Doğu Ekspresi ve Van Gölü Ekspresiyle seyahat ederek Doğu’yu ziyaret etme imkanı buldu.

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    İşte geçtiğimiz yılın Doğu Ekspresi yolculuklarından görüntüler...

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