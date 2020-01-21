Geçinmeyenler: 'Kölelikten daha kötü bir durumdayız'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerBBC

Geçinmeyenler: 'Kölelikten daha kötü bir durumdayız'

Geçim sıkıntısı ve yoksulluğu ele aldığımız video serimiz 'Geçinemeyenler'in yedinci bölümünde inşaat işçisi Güven Gökcan ile konuştuk.

BBC TÜRKÇE

https://www.youtube.com/watch?v=uBlGX6LPOl0

Geçim sıkıntısı ve yoksulluğu ele aldığımız video serimiz 'Geçinemeyenler'in yedinci bölümünde inşaat işçisi Güven Gökcan ile konuştuk.

Güven Gökcan, eşi ve iki kızı ile beraber İstanbul'un Sarıyer ilçesinde ikâmet ediyor, aldığı ücreti daha iyi bir seviyeye taşıyabilmek için dinlenmeden çalışıyor. Tek hedefinin iki kızını okutabilmek olduğunu belirten Gökcan, "Bizimki yetinmek değil, kölelikten daha kötü bir durumdayız" diyor.

  • Geçinemeyenler: 'Etli yemek almaya paramız yetmiyor'
  • Geçinemeyenler: 'Ailemi İstanbul'dan köye geri göndermek zorunda kaldım' [5. bölüm]
  • Geçinemeyenler: 'Alınteriyle çalışan karnını doyuramıyor' [4. bölüm]
  • Geçinemeyenler: 'Hayatın bir amacı kalmıyor' [3. bölüm]
  • Geçinemeyenler: "Her gün daha fazla dibe vuruyoruz" [2. bölüm]
  • Geçinemeyenler: "İstanbul'da yaşamamız mucize" [1. bölüm]

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Bakışları tuhaf' diye terk edilen köpeği sahiplenmek için 150 kişi başvurdu
BBC'Bakışları tuhaf' diye terk edilen köpeği sahiplenmek ...
Panama'da şeytan çıkarma ayini: Hamile anne ve beş çocuğu öldürüldü
BBCPanama'da katliam gibi ayin! Hamile anne ve çocukları ...
İran dini lideri Hamaney 2012'den bu yana ilk kez Cuma namazı kıldıracak
BBCİran'da 2012'den bu yana ilk
Kadına karşı şiddet: Ünlü kadınların 'hırpalanmış' posterleri İtalya sokaklarında sergileniyor
BBCKadına karşı şiddet: Ünlü kadınların 'hırpalanmış' ...
Avustralya'da 5 bin yabani deve, 'kuraklık nedeniyle' öldürüldü
BBCAvustralya'da 5 bin yabani deve öldürüldü
17 yaşındaki lise öğrencisi, NASA'daki stajının üçüncü gününde gezegen keşfetti
BBCLise öğrencisi, NASA'daki stajının 3. gününde gezegen ...
Trump'ın azil soruşturması Senato'da: Bundan sonra ne olacak?
BBCTrump'ın azil soruşturması Senato'da: Bundan sonra ne ...
Küresel ısınma: Geçtiğimiz 10 yıl tarihin en sıcak 10 yılı oldu
BBCKüresel ısınma: Geçtiğimiz 10 yıl tarihin en sıcak 10 ...
Libya krizi: Başbakan Sarraj ile General Hafter'in Pazartesi Moskova'da görüşeceği öne sürüldü
BBCLibya krizi: Başbakan Sarraj ile General Hafter'in ...
Avustralya yangınları: Kül olan yerlerde bazı bitkiler yeniden çıkmaya başladı
BBCAvustralya yangınları: Kül olan yerlerde bazı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X