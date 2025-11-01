'Geleceğin Yıldızlarıyız' konserleri başlıyor

Sanatın genç seslerine alan açan yepyeni bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. “Geleceğin Yıldızlarıyız” adıyla başlatılan bu özel konser serisi, yaşları 12 ile 22 arasında değişen yetenekli çocuk ve gençleri uluslararası ödüllü sanatçılarla aynı sahnede buluşturuyor. Projenin onur sanatçısı ise dünya çapında başarılarıyla tanınan arpist Merve Kocabeyler.

Yıldız Yayıncılık CEO’su Murat Bayer’in organizatörlüğünü üstlendiği proje, Avusturya Kültür Ateşeliği desteği ve Biletinal iş birliğiyle gerçekleşiyor. Proje 6 Kasım 2025 – 24 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenecek bir dizi konseri kapsıyor. Avusturya Kültür Ofisi’nin desteği ile Avusturya Konsolosluğu’nda gerçekleştirilecek.

Onur Sanatçısı: Merve Kocabeyler

La Scala Operası’na kabul edilen ilk Türk arpist olan Merve Kocabeyler, Grammy Ödülleri’ni organize eden Recording Academy’nin New York ekibine seçildi. Ardından Concert Artists International Competition’da birincilik kazandı ve Carnegie Hall’de sahne aldı. Bu yıl “Geleceğin Yıldızlarıyız” projesinin onur sanatçısı olarak genç yeteneklere ilham veriyor.