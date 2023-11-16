Haberler Yaşam Gelecek ve geçmiş aynı anda: Aralarında sadece 3.8 kilometre olmasına rağmen zaman farkı 21 saat

Gelecek ve geçmiş aynı anda: Yakın olmalarına rağmen aralarında 21 saat var Birbirine sadece 3.8 kilometre kadar uzak olan Diomede Adaları sayesinde adeta zamanda yolculuk mümkün çünkü iki ada arasında 21 saat zaman farkı var ve bunun oldukça ilginç bir sebebi var. Habertürk Giriş: 16.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:58 facebook

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Diomede Adaları; Büyük Diomede ve Küçük Diomede olarak ikiye ayrılıyor. Büyük olan Rusya'nın en doğu noktasında, küçük ise Amerika Birleşik Devletleri sınırında kalıyor. İki adanın birbirine uzaklığı, 3.8 kilometre olmasına rağmen aralarında 21 saatlik zaman farkı var. Oldukça ilginç, öyle değil mi? Fotoğraf: NASA

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Diomede Adaları, Pasifik Okyanusu'ndan geçen ve iki konum arasında net bir zaman sınırı oluşturan Uluslararası Tarih Değiştirme Çizgisi ile ayrılıyor. Tarih değiştirme Çizgisi; 180 derece meridyen boyunca uzanan hayali bir çizgidir ve Dünya'yı ikiye böldüğü için iki yarımküreyi zaman ve tarih açısından birbirinden ayırır.

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Adaların bu ilginç özelliği nedeniyle onlara 'Yarın ve Dün Adası' da deniyor. Dünya Gözlemevi okuyucusu Jim Andersen şöyle diyor: Büyük Diomede Adası'na baktığınızda geleceğe bakıyorsunuz!" Fotoğraf: NASA Kaynak: NASA, Times Now News

Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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