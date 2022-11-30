'Acil' koduyla kaydedildi

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Somut ve somut olmayan mirasın korunmasının en güzel örneklerinden biri olan "Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği", bu yıl Fas’ın başkenti Rabat’ta gerçekleştirilen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası 17'nci Komite Toplantısı'nda değerlendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı dosya ile Türkiye adına aday gösterilen "Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği”, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne kaydedildi.

Şimdi sırada, “Çay Kültürü”, “Nasreddin Hoca Fıkralarını Anlatma Geleneği” ile “İpek Böcekçiliği ve Dokuma İçin İpeğin Geleneksel Üretimi” var. Bu dosyalar da yine aynı toplantıda değerlendirmeye alınacak.

Türkiye bugüne kadar; “Meddahlık”, “Mevlevi Sema Töreni”, “Aşıklık Geleneği”, “Nevruz (Çok Uluslu)”, “Karagöz”, “Geleneksel Sohbet Toplantıları”, “Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali”, “Alevi-Bektaşi Ritüeli: Semah”, “Tören Keşkeği Geleneği”, “Mesir Macunu Festivali”, “Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği”, “Ebru: Türk Kağıt Süsleme Sanatı”, “Geleneksel Çini Ustalığı”, “İnce Ekmek Yapma ve Paylaşma Kültürü (Çok Uluslu)”, “Bahar Kutlaması: Hıdrellez (Çok Uluslu)”, “Islık Dili”, “Dede Korkut Mirası: Destan Kültürü, Halk Masalları ve Müzik”, “Geleneksel Türk Okçuluğu”, “Geleneksel Zekâ ve Strateji Oyunu: Mangala (Çok Uluslu)”, “Minyatür Sanatı (Çok Uluslu)” ve “Hüsn-i Hat” unsurlarını Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdi.

Kültürel Miras Listelerine en çok unsur kaydettiren ilk 4 ülke arasında yer alan ve daha önce iki kez UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Hükümetlerarası Komitesi üyeliğini gerçekleştiren Türkiye, somut olmayan kültürel miras alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla UNESCO nezdinde örnek ülkelerden biri olarak gösteriliyor.