'Acil' koduyla kaydedildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği” UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne girdi
ABONE OL

Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne girdi

Türkiye’nin kültürel unsurlarından biri daha somut olmayan dünya mirası olarak koruma altına alındı. “Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği” UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne kaydedildi

Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği” UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne girdi
'Acil' koduyla kaydedildi
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Somut ve somut olmayan mirasın korunmasının en güzel örneklerinden biri olan "Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği", bu yıl Fas’ın başkenti Rabat’ta gerçekleştirilen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası 17'nci Komite Toplantısı'nda değerlendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı dosya ile Türkiye adına aday gösterilen "Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği”, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne kaydedildi.

Şimdi sırada, “Çay Kültürü”, “Nasreddin Hoca Fıkralarını Anlatma Geleneği” ile “İpek Böcekçiliği ve Dokuma İçin İpeğin Geleneksel Üretimi” var. Bu dosyalar da yine aynı toplantıda değerlendirmeye alınacak.

Türkiye bugüne kadar; “Meddahlık”, “Mevlevi Sema Töreni”, “Aşıklık Geleneği”, “Nevruz (Çok Uluslu)”, “Karagöz”, “Geleneksel Sohbet Toplantıları”, “Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali”, “Alevi-Bektaşi Ritüeli: Semah”, “Tören Keşkeği Geleneği”, “Mesir Macunu Festivali”, “Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği”, “Ebru: Türk Kağıt Süsleme Sanatı”, “Geleneksel Çini Ustalığı”, “İnce Ekmek Yapma ve Paylaşma Kültürü (Çok Uluslu)”, “Bahar Kutlaması: Hıdrellez (Çok Uluslu)”, “Islık Dili”, “Dede Korkut Mirası: Destan Kültürü, Halk Masalları ve Müzik”, “Geleneksel Türk Okçuluğu”, “Geleneksel Zekâ ve Strateji Oyunu: Mangala (Çok Uluslu)”, “Minyatür Sanatı (Çok Uluslu)” ve “Hüsn-i Hat” unsurlarını Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdi.

Kültürel Miras Listelerine en çok unsur kaydettiren ilk 4 ülke arasında yer alan ve daha önce iki kez UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Hükümetlerarası Komitesi üyeliğini gerçekleştiren Türkiye, somut olmayan kültürel miras alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla UNESCO nezdinde örnek ülkelerden biri olarak gösteriliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İrem Helvacıoğlu: Ben de fiziksel şiddet gördüm - Magazin haberleri
MAGAZİN "Ben de fiziksel şiddet gördüm"
Teoman: Sabra çok ihtiyacım var - Magazin haberleri
MAGAZİN "Sabra çok ihtiyacım var"
Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkı Thor Saevarsson o soruya çok sinirlendi: "Sizi tanımıyorum" - Magazin haberleri
MAGAZİN O soruya çok sinirlendi
Özcan Deniz'in sevgilisi paylaştı! 27 yaşındaki Samar Dadgar'a beğeni ve yorum yağdı!
MAGAZİN Özcan Deniz'in sevgilisinden beğeni toplayan pozlar!
Paris'te Tuba Büyüküstün rüzgarı! Ünlü oyuncunun pozları beğeni yağmuruna tutuldu!
MAGAZİN Paris'te Tuba Büyüküstün rüzgarı!
Dua Lipa 87.4 milyon takipçili hesabından paylaştı! Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla büyük ilgi gördü!
MAGAZİN Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla beğeni topladı!
Duru güzelliğini annesinden almış! Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızları Duru Kınay 18 yaşına girdi!
MAGAZİN Duru güzelliğini annesinden almış!
Armağan Çağlayan'dan haber var! Armağan Çağlayan'ın sağlık durumu nasıl oldu? - Magazin Haberleri
MAGAZİN Biyopsi sonucunu açıkladı
Akasya Durağı'nın Gülbin'i çok değişti! Aslı Altaylar'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
MAGAZİN Akasya Durağı'nın Gülbin'i çok değişti!
Doya Doya Moda'nın hazırcevap jürisi Yasemin Yılmaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
MAGAZİN Yasemin Yılmaz kimdir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.