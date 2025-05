Kakavanın geleneklerin renkli imgelerinden olduğunu aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Roman vatandaşlarımızın asırlardır yaşattığı Kakava, bir ateşin etrafında toplanmaktan çok daha fazlasıdır. Bir halkın hafızası, bir toplumun neşesi, bir medeniyetin şarkısıdır. Her ritim geçmişin yankısı, her dans özgürlüğün sesi gibidir ve o ateş yalnızca ısıtmaz, birlikteliği, kardeşliği ve yeniden doğuşu simgeler. Baharın, doğanın, dirilişin, taptaze bir umudun adıdır. Türk dünyasının ve Anadolu medeniyetinin derin belleğinde saklı bolluk ve bereketin habercisidir. Bir yanda dilek ağaçları, öte yanda suya bırakılan umutlar. Bugün edilen her niyet, bir çocuğun duası kadar temizdir."