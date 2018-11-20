Üzerinden cephanelik çıktı

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Gelin arabasıyla soyguna istenen ceza belli oldu

Bursa'da, gelin arabası gibi süslenen otomobille geldiği kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan Mehmet Özdoğan hakkında 'Silahla yağmaya teşebbüs, mala zarar verme, kasten yaralama' suçlarından toplam 42 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yakalandığında üzerinde kalaşnikof tüfekle 120 mermi ve 2 adet biber gazı ele geçirilen tutuklu sanık, savcıya verdiği ifadesinde "Ruhsal sorunlarım var, yalnızca havaya ateş etmek için olay yerine gittim" dediği belirtildi.

20.11.2018 - 12:56 | Güncelleme: DHA

Bursa´nın merkez Yıldırım ilçesinde geçtiğimiz eylül ayında Gürsel Durmuş´un Vişne Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına gelin arabası gibi süslenmiş otomobille gelen Mehmet Özdoğan, elinde uzun namlulu silahla soygun girişiminde bulundu.

DHA'nın haberine göre, iş yerinde çalışan emekli polis Ahmet Seçkin (63), Mehmet Özdoğan´ın üzerine atlayarak, müdahale etti. Seçkin ile Özdoğan arasındaki arbedede, silahın ateş alması sonucu dükkan çalışanlarından Öznur Topçu, ayağından yaralandı. Bu sırada, olay yerinden geçen polis ekipleri, saldırganı etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı. Silahına el konulan Mehmet Özdoğan'nın üzerinde yapılan aramada da çok sayıda fişek ele geçirildi. Özdoğan, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÜZERİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

  Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlananı iddianame Bursa 1.’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. “Silahla ve kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle yağmaya teşebbüs, nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması , bulundurması, mala zarar verme, kasten yaralama“ suçların içerdiği iddianameye göre zanlı hakkında 42 yıla kadar hapis talep edildi. Özdoğan'ın yargılanmasına önümüzdeki ay başlanacak.

İddianameye göre, kuyumcu dükkanında yapılan bir alışveriş sırasında içeriye üzerinde hücum yeleği, cepleri kalaşnikof tüfeğine ait dört adet şarjör, 120 adet uzun namlulu fişekle dolu ve yine cebinde 2 adet biber gazıyla giren Mehmet Özdoğan, müşteki Öznur Topçu´yu geriye doğru iterek, "Geçin içeriye, öldürürüm" dedi. Bu sırada emekli polis Ahmet Seçkin saldırganın üzerine atladı. Özdoğan´ın ateş etmesi sonucu Öznur Topçu ayağından yaralandı. Özdoğan´ın elindeki tüfeğin defalarca ateşlemesi sonucu çevrede bulunan araçlar ile işyerine mermiler isabet etti.

Özdoğan´ın, "Suça yönelik kastım yoktu. Ruhsal sorunum nedeniyle yalnızca havaya ateş açmak için olay yerine gittim" sözleri iddianamede yer aldı. Savcı ise iddianameye 'Sanığın savunmasına itibar edilemez, güvenlik kamerası görüntülerine göre her şey ortada' diye yazdı. Mehmet Özdoğan, önümüzdeki ay hakim önüne çıkacak. Önümüzdeki günlerde davanın ilk duruşması Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak.

 

 

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