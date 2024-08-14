Gelinim Mutfakta 14 Ağustos puan durumu: Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin?
Gelinim Mutfakta günün birincisi 14 Ağustos 2024 tarihli bölüm için araştırılıyor. 7. sezonuyla ekranlara dönüş yapan yemek yarışması programında gelinlerin kıyasıya mücadelesi devam ediyor. Aslı Hünel'in sunuculuğunu yaptığı yarışmada en yüksek puanı toplayan gelin gün birincisi olarak çeyrek altın sahibi oluyor. Haftanın finalinde en yüksek puanı alan yarışmacı ise 10 altın bileziği kazanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte 14 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu…
Gelinim Mutfakta hafta içi her gün izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Aslı Hünel’in sunumuyla ekranlara gelen yemek yarışmasında gelinler tezgah başında tüm hünerlerini sergiliyor. 4 yarışmacı her gün çeyrek altını almak için kıyasıya rekabet ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı? İşte 14 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu…
14 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü 1428. bölümüyle ekranlara geliyor. Yarışmayı takip edemeyen izleyiciler ise gün birincisini merak ediyor.
Gelinim Mutfakta günün birincisi belli oldu. Günün birincisi ve çeyrek altının sahibi AYSUN oldu.
Günün eksi 2 puan alan gelini ise Yasemin oldu.
DÜN GELİNİM MUTFAKTA’DA KİM BİRİNCİ OLMUŞTU?
13 Ağustos tarihli bölümde en yüksek puanı toplayarak çeyrek altın kazanan gelin Aysun oldu.