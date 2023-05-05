GELİNİM MUTFAKTA 7 BİLEZİĞİ VE ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 7 bileziği kazanan kazanan isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak.



Geçen hafta 1. olan ve 7 bileziği Miyase kazanmıştı.