Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumu ile ekranlara geliyor. Haftanın ve günün birincileri kayınvalidelerin puanlarıyla belirleniyor. Bugün haftanın finaliyle yayınlanan Gelinim Mutfakta'da, ara final öncesi çeyrek altın ve 7 bileziğin sahipleri ve elenen isim belli olacak. İşte bugün Gelinim Mutfakta'da son durum...