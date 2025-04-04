Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim için heyecan dorukta. Bugün gelinler en güzel tabağı yapmak için yarıştı. En düşük puanı alan gelin elenirken en yüksek puanı alan gelin altın bileziğin sahibi oluyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı, hangi gelin birinci oldu? İşte detaylar