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        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

        Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

        Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan ismi bugün belli olacak. Gelinim Mutfakta yarışmasında 24 Mart - 28 Mart haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Ezgi gelin olmuştu. En yüksek puanın sahibi olan gelin haftanın birinci olup altın bileziğin sahibi oluyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 12:03 Güncelleme: 04.04.2025 - 12:04
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        Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim için heyecan dorukta. Bugün gelinler en güzel tabağı yapmak için yarıştı. En düşük puanı alan gelin elenirken en yüksek puanı alan gelin altın bileziğin sahibi oluyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı, hangi gelin birinci oldu? İşte detaylar

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        GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

        Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi gün içinde açıklanacak.

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        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 3 NİSAN 2025

        Ezgi:16 puan

        Nur:16 puan

        Sahra:10 puan

        Emine:8 puan

        Gelinim Mutfakta 3 Nisan çeyrek altın alan ismi Sahra oldu.

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