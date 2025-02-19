Sınav ücretini yatırarak sınava başvurusunu tamamlayan her aday için ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinecektir.

Sınav, saat 13.45’te başlayacak ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.