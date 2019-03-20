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Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör

Giriş: 20.03.2019 - 09:17 | Güncelleme:  

France Football, gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktörün listesini yaptı. Listede Türkiye'de görev yapmış 6 isim de yer aldı. İşte detaylar...

  • 1 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    1 | 50

    50 - Jean-Claude Suaudeau

  • 2 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    2 | 50

    49 - Antonio Conte

  • 3 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    3 | 50

    48 - Marcelo Bielsa

  • 4 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    4 | 50

    47 - Raymond Goethals

  • 5 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    5 | 50

    46 - Otto Rehhagel

  • 6 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    6 | 50

    45 - Frank Rijkaard / Galatasaray

  • 7 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    7 | 50

    44 - Luis Aragones / Fenerbahçe

  • 8 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    8 | 50

    43 - Stefan Kovacs

  • 9 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    9 | 50

    42 - Tomislav Ivic / Galatasaray ve Fenerbahçe

  • 10 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    10 | 50

    41 - Mircea Lucescu / Galatasaray, Beşiktaş, Milli Takım

  • 11 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    11 | 50

    40 - Dettmar Cramer

  • 12 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    12 | 50

    39 - Sir Bobby Robson

  • 13 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    13 | 50

    38 - Hennes Weisweiler

  • 14 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    14 | 50

    37 - Rafa Benitez

  • 15 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    15 | 50

    36 - Vic Buckingham

  • 16 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    16 | 50

    35 - Tele Santana

  • 17 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    17 | 50

    34 - Jock Stein

  • 18 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    18 | 50

    33 - Vicente del Bosque / Beşiktaş

  • 19 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    19 | 50

    32 - Arsene Wenger

  • 20 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    20 | 50

    31 - Diego Simeone

  • 21 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    21 | 50

    30 - Udo Lattek

  • 22 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    22 | 50

    29 - Guus Hiddink / Fenerbahçe ve Milli Takım

  • 23 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    23 | 50

    28 - Albert Batteux

  • 24 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    24 | 50

    27 - Jurgen Klopp

  • 25 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    25 | 50

    26 - Bob Paisley

  • 26 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    26 | 50

    25 - Jupp Heynckes

  • 27 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    27 | 50

    24 - Herbert Chapman

  • 28 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    28 | 50

    23 - Herbert Chapman

  • 29 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    29 | 50

    22 - Zinedine Zidane

  • 30 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    30 | 50

    21 - Fabio Capello

  • 31 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    31 | 50

    20 - Bela Guttmann

  • 32 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    32 | 50

    19 - Ottmar Hitzfeld

  • 33 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    33 | 50

    18 - Louis van Gaal

  • 34 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    34 | 50

    17 - Nereo Rocco

  • 35 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    35 | 50

    16 - Marcello Lippi

  • 36 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    36 | 50

    15 - Brian Clough

  • 37 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    37 | 50

    14 - Miguel Munnoz

  • 38 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    38 | 50

    13 - Jose Mourinho

  • 39 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    39 | 50

    12 - Giovanni Trapattoni

  • 40 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    40 | 50

    11 - Matt Busby

  • 41 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    41 | 50

    10 - Bill Shankly

  • 42 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    42 | 50

    9 - Ernst Happel

  • 43 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    43 | 50

    8 - Carlo Ancelotti

  • 44 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    44 | 50

    7 - Helenio Herrera

  • 45 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    45 | 50

    6 - Valeriy Lobanovski

  • 46 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    46 | 50

    5 - Pep Guardiola

  • 47 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    47 | 50

    4 - Johan Cruyff

  • 48 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    48 | 50

    3 - Arrigo Sacchi

  • 49 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    49 | 50

    2 - Sir Alex Ferguson

  • 50 Gelmiş geçmiş en iyi 50 teknik direktör
    50 | 50

    1 - Rinus Michels

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