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Gelmiş geçmiş en yaratıcı masaüstü arka planları

Giriş: 15.02.2019 - 15:07 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Bilgisayarlarına renk katmak isteyen sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı masaüstü ekran görüntüleri güldürdü

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    Her gün saatlerce bilgisayar başında vakit geçiren ya da geçirmek zorunda kalanlar, baktığı ekranların düzenli ve espirili olması için elinden geleni yapıyor.

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    Akıllı telefonlar her ne kadar bilgisayarların yerini yavaş yavaş almaya başlasa da bilgisayarlarına hala gözü gibi bakan insanlar yok değil.

  • 3Gelmiş geçmiş en yaratıcı masaüstü arka planları
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    Aradan ne kadar zaman geçse bilgisayarlarda unutamayacağımız yegane şeylerden biri de arka plan görselleri...

  • 4Gelmiş geçmiş en yaratıcı masaüstü arka planları
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    İşte bilgisayarlarına gözü gibi bakan sosyal medya kullanıcılarının masaüstü ikonları ve arka planlarını birleştirerek ortaya çıkardığı tasarımlar...

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