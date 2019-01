Gemi enkazları sergisi açıldı

Rahmi M. Koç Müzesi, ziyaretçilerini bu kez gemi enkazları hakkında fotografik bir araştırmaya davet ediyor. 14 bin objeden oluşan koleksiyonuyla ulaşım, endüstri ve iletişim tarihinin efsanelerine gerçek boyutta objeler, fotoğraflar, posterler ve deneyim alanlarıyla ev sahipliği yapan müze, 2019'u Yapı Kredi, Organik Group sponsorluğu ve İtalya Konsolosluğu desteğiyle ödüllü İtalyan fotoğrafçı ve heykeltıraş Stefano Benazzo'nun 'Bellek Görevi: Gemi Enkazları' fotoğraf sergisiyle karşıladı. Sergide gemi enkazı fotoğraflarıyla deniz insanlarının anıları yer alıyor.

İnsanların denizle imtihanının, cesaretlerinin ve korkularının anılarını fotoğraflarıyla anlatan Stefano Benazzo, "Batıklar yalnız, çaresiz ölür, nadiren umursanır. Bu nedenle onlara sempati ve saygı göstermenin önemine inanıyorum. Bugün doğanın bir parçası haline gelen batıklar aynı zamanda tarih kitaplarında yer almayan deniz insanlarının artık var olamayacak anılarının birer sembolü. Sert hava ve deniz bu enkazları yok etmeden önce gelecek nesiller için fotoğrafları çekip bir bellek oluşturuyorum" dedi. Sergi, 31 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Stefano Benazzo Kimdir?

1949 doğumlu fotoğrafçı ve heykeltıraş Stefano Benazzo, diplomatik kariyeri boyunca Bonn, Washington ve Moskova'da görev aldı. Bulgaristan ve Belarus'ta İtalya Büyükelçisi olarak çalıştı.

50 yıla yakındır fotoğrafçılıkla uğraşan Benazzo, Güney Amerika, Karayipler, ABD, Afrika ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki kıyılarda karaya oturmuş gemi ve gemi enkazlarını araştırıyor. 200'den fazla enkazı kadrajına sığdıran Benazzo, ayrıca heykelleri ve modelleri ile de birçok kişisel, toplu sergide ve özel koleksiyonlarda yer aldı.

Tüm bunların yanı sıra, ‘Wrecks/Relitti' ve ‘Duty of Memory: Wrecks in Greece' adlı iki kitap yayınlayan Benazzo'nun, 'La Naturalezza dell'Istante', 'In Itinere', 'Omaggio alla Nave scuola Amerigo Vespucci', '45 Anni di Arte - Ricerca di Materie e Forme', 'Cosa c'è dietro queste porte?' 'Tolleranza: Faro per la Fede e la Vita' isimli 6 sanat kataloğu bulunuyor.