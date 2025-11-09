Habertürk
        Gemlik'te denize dalış yapan genç boğuldu | Son dakika haberleri

        Gemlik'te denize dalış yapan genç boğuldu

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde denize dalış yapan 25 yaşındaki Emirhan Aydın, boğularak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2025 - 00:48 Güncelleme: 09.11.2025 - 00:49
        Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Kumla sahilinde denize dalış yapan Emirhan Aydın'ın (25) uzun süre su yüzeyine çıkmadığını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; denizde yapılan arama çalışmasında suda hareketsiz olarak bulunan Aydın, ekiplerce karaya çıkarıldı.

        Ambulans ile Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

