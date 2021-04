TV ŞOVUYLA ADINI DUYURMUŞTU

Öte yandan tam adıyla Gemma Clare Collins, 2011 yılında da katıldığı 'The Only Way Essex' adlı reality şovla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Daha sonra birçok yarışma programlarında boy gösteren Collins, 'Gemma Collins: Diva' adlı kendi reality şovuyla izleyici karşısına çıkmıştı.

Aynı zamanda giyim markası da olan İngiliz yıldız, lüks yaşantısını sık sık sosyal medya hesabı üzerinden gözler önüne seriyor.