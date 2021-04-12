Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Genç arabulucular yarıştı

İstanbul Tahkim Merkezi tarafından düzenlenen Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması'nın arabuluculuk aşaması gerçekleşti. Birinciliği Ankara Üniversitesi kazandı

Genç arabulucular yarıştı
HABERTURK.COM

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Genç ISTAC platformu tarafından organize edilen Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması'nın arabuluculuk aşaması 10-11 Nisan'da gerçekleşti. Birinciliği Ankara Üniversitesi, ikinciliği Necmettin Erbakan Üniversitesi, üçüncülüğü İstanbul Üniversitesi takımları kazandı.

Bu yıl önce arabuluculuk sonra tahkim olmak üzere iki aşamalı yarışmanın açılışı online platformda gerçekleşti. İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, açılış konuşmasında ''Tahkim merkezi olarak ISTAC Türkiye’ye pek çok hukuki kavramı getirdi, Acil Durum Hakemi, Seri Tahkim, Online Duruşma Modeli gibi Türk hukuk sistemine çok ciddi katkıları oldu. Aynı şekilde ISTAC dünyada med-arb’ı yani arabuluculuk ve tahkimi mezceden, böyle bir çözüm yolunu düzenleyen ilk tahkim kurumu oldu. Yine bunu takiben bugün arabuluculuk ve tahkim sistemlerini aynı farazi olayda birleştirerek yarışma düzenleyen ilk merkez olduk. ” dedi.

ISTAC Genel Sekreteri Av. Yasin Ekmen de ''ISTAC olarak bir hedefimiz var; ülkemizde tahkim uygulamasını med-arb kapsamında yaygınlaştırmak. Bu hedef doğrultusunda, şu ana kadar 1500’e yakın avukata tahkim ve tahkimde taraf vekilliği eğitimi verdik. Yine ISTAC’ın arabuluculuk merkezleriyle Med-Arb İş Birliği Projesi kapsamında yaklaşık 600 uzman arabulucuya hakemlik eğitimi verdik.” diye konuştu.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden üniversitelerin hukuk fakültelerinden takımların katıldığı 5. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması Arabuluculuk Aşaması’nda ilk üçe giren Ankara Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi takımlarına para ödülü verildi. En İyi Vekil (Avukat) ödülü Marmara Üniversitesi ekibinden Nisa Selin Erdoğan’a, En İyi Müzakereci ödülü Marmara Üniversitesi’nden Sena Şahin ve Yakın Doğu Üniversitesi’nden Demet Demirci’ye verilirken, 3 başarılı isim ISTAC’da bir ay staj hakkı kazandı. En İyi Arabuluculuk Başvuru Dilekçesi ödülünü alan Ankara Üniversitesi ekibine ise tahkim kitap seti hediye edildi.

5. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’nın tahkim aşaması 8-11 Temmuz’da gerçekleşecek.


GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

150 milyon insan orta sınıftan düştü- Haberler
İŞ-YAŞAMOrta direği vurdu
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Libyalı mevkidaşı ile görüştü
İŞ-YAŞAMElvan, Libyalı mevkidaşı ile görüştü
Bakan Pekcan, Libyalı mevkidaşlarıyla görüştü
İŞ-YAŞAM'Libya'nın kalkınma hamlelerinin yanındayız'
THY günlük ortalama 779 uçuşla Avrupa'da liderliği bırakmadı
İŞ-YAŞAMTHY liderliği bırakmadı
Ticaret sicili belgeleri artık MERSİS'te
İŞ-YAŞAMTicaret sicili belgelerinde yeni dönem
Üçüncü köprünün satışında imza aşamasına gelindi
İŞ-YAŞAM2021 yılının ilk büyük satışı için geri sayım
Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı açılış tarihi belli oldu! - haberler
İŞ-YAŞAMBakan duyurdu! 2022 sonunda açılıyor
Migros'tan "tane domates" açıklaması - Haberler
İŞ-YAŞAMMigros'tan "tane domates" açıklaması
SON DAKİKA! İşsizlik rakamları açıklandı - İşte TÜİK'in işsizlik rakamları
İŞ-YAŞAMİşsizlik rakamları açıklandı
Fed Başkanı Powell'dan "ABD ekonomisi dönüm noktasında" açıklaması
İŞ-YAŞAMFed Başkanı Powell: ABD ekonomisi dönüm noktasında