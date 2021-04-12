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İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Genç ISTAC platformu tarafından organize edilen Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması'nın arabuluculuk aşaması 10-11 Nisan'da gerçekleşti. Birinciliği Ankara Üniversitesi, ikinciliği Necmettin Erbakan Üniversitesi, üçüncülüğü İstanbul Üniversitesi takımları kazandı.

Bu yıl önce arabuluculuk sonra tahkim olmak üzere iki aşamalı yarışmanın açılışı online platformda gerçekleşti. İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, açılış konuşmasında ''Tahkim merkezi olarak ISTAC Türkiye’ye pek çok hukuki kavramı getirdi, Acil Durum Hakemi, Seri Tahkim, Online Duruşma Modeli gibi Türk hukuk sistemine çok ciddi katkıları oldu. Aynı şekilde ISTAC dünyada med-arb’ı yani arabuluculuk ve tahkimi mezceden, böyle bir çözüm yolunu düzenleyen ilk tahkim kurumu oldu. Yine bunu takiben bugün arabuluculuk ve tahkim sistemlerini aynı farazi olayda birleştirerek yarışma düzenleyen ilk merkez olduk. ” dedi.

ISTAC Genel Sekreteri Av. Yasin Ekmen de ''ISTAC olarak bir hedefimiz var; ülkemizde tahkim uygulamasını med-arb kapsamında yaygınlaştırmak. Bu hedef doğrultusunda, şu ana kadar 1500’e yakın avukata tahkim ve tahkimde taraf vekilliği eğitimi verdik. Yine ISTAC’ın arabuluculuk merkezleriyle Med-Arb İş Birliği Projesi kapsamında yaklaşık 600 uzman arabulucuya hakemlik eğitimi verdik.” diye konuştu.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden üniversitelerin hukuk fakültelerinden takımların katıldığı 5. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması Arabuluculuk Aşaması’nda ilk üçe giren Ankara Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi takımlarına para ödülü verildi. En İyi Vekil (Avukat) ödülü Marmara Üniversitesi ekibinden Nisa Selin Erdoğan’a, En İyi Müzakereci ödülü Marmara Üniversitesi’nden Sena Şahin ve Yakın Doğu Üniversitesi’nden Demet Demirci’ye verilirken, 3 başarılı isim ISTAC’da bir ay staj hakkı kazandı. En İyi Arabuluculuk Başvuru Dilekçesi ödülünü alan Ankara Üniversitesi ekibine ise tahkim kitap seti hediye edildi.

5. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’nın tahkim aşaması 8-11 Temmuz’da gerçekleşecek.



