Basın Ekspres yolunda bir kadın kendini seyir halindeki araçtan aşağıya attı. Arkadan gelen araçların dikkati sayesinde ezilmekten kurtulan kadın ağır yaralandı.

KENDİNİ BİRDEN ATTI

İHA'nın haberine göre, olay, Basın Ekspres yolu Kuyumcukent mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, isminin Ayşe olduğu öğrenilen genç bir kadın, kayınbiraderi ile birlikte Güngören'e gitmek üzere bir tanıdığının aracına bindi. Bir süre sonra kadın, seyir halindeyken kapıyı açmak istedi. Bu sırada yolda seyreden diğer sürücüler durumu görerek şoförü uyarmaya çalıştı. Ancak genç kadın bu sırada kendisini araçtan aşağı attı. Trafikteki diğer sürücüler, kadının düştüğünü görerek aniden frene bastı. Sürücülerin dikkati sayesinde ezilmekten kurtulan kadın yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinden geçmekte olan havayolu hostesleri tarafından yapılan genç kadın, ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

'KIZ ARACA BİNDİĞİNDE AĞLIYORDU'

Olayı gören Ali Candan isimli bir sürücü, "Bayan ile göz göze geldim yapma diye bağırdım. Atladı sırt üstü düştü” dedi. Aracı durdurmak isteyen bir diğer sürücü Burç Erdoğdu, “Ben korna çaldım kapı açıktı. Kız bir anda kendisini attı kanlar içerisinde kaldı. Allah'tan ben yavaş gidiyordum. Frene bastım Allah'tan çarpmadım” diye konuştu. Kadının atladığı aracın sürücüsü İlhan Çırak ise, "Ben kızı tanımıyorum, akrabasını tanıyorum. 'Güngören’e gidiyordum bizi bırakır mısın' dediler. 'Ben de bırakayım' dedim. Ben atladığını gördüm ama yapacak bir şey kalmadı. Ben yıllardır abisini tanıyorum ama kız araca bindiğinde ağlıyordu” ifadelerini kullandı.