Caner Aktan'ın haberine göre, olay Kocaeli'nin Körfez İlçesi Hereke Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. 21 yaşındaki B.Ö. bir arkadaşıyla birlikte durakta otobüs beklerken yanına yaklaşan R.B. isimli şahsın sözlü tacizine uğradığını iddia etti. Yaklaşık 2 saat sonra yine aynı bölgede ATM'den para çeken arkadaşını bekleyen B.Ö. bir kez daha aynı kişinin sözlü tacizine ve hakaretine uğradı.



YÜZÜNE YUMRUK ATTI



R.B. isimli şahıs bu kez sözlü taciz ve hakaretle yetinmeyip B.Ö.'ye fiili saldırıda bulunarak yumruk attı. Yüzüne aldığı yumruk darbesiyle sarsılan B.Ö. hastaneye giderek darp raporu aldı. Körfez Devlet Hastanesi'nden alınan darp raporunda "Sağ üst kaş hizasında 1x1 cm'lik darp ile uyumlu şişlik mevcuttur" ifadeleri yer aldı.



KARAKOLDA ŞİKAYETÇİ OLDU



Darp raporu aldıktan sonra Hereke Polis Merkezi Amirliği'ne giden B.Ö. başından geçenleri anlatarak şikayetçi olduğunu bildirdi. B.Ö. ifadesinde, "Bana vuran şahsı daha önce görmedim ve tanımıyorum. Bana ne sebeple küfür ettiğini ve vurduğunu bilmiyorum. Bana yumruk atan bu şahıstan şikayetçiyim" dedi. B.Ö.'nün ifadesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



SOSYAL MEDYADAN OLAYI ANLATTI



B.Ö. yaşadığı kabus dolu anları sosyal medya hesabından da paylaştı. Çok sayıda destek mesajı alan B.Ö.'ye avukatlarından da destek geldi. Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi konunun takipçisi olacağını bildirdi. B.Ö.'ye saldıran R.B.'nin akli dengesinin bozuk olduğu iddia edildi.