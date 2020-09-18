Genç kız bıçaklayıp başında bekledi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Genç kız bıçaklayıp başında bekledi!

İstanbul Şişli'de genç kız birlikte yürüdüğü erkek arkadaşını iki yerinden bıçaklayarak yaraladı. Ardından ambulans gelene kadar da yaralı arkadaşının yanından ayrılmadı. Kızın genci bıçakladıktan sonra koşması güvenlik kameralarına yansıdı

Sevgilisini bıçakladı
DHA

İstanbul Şişli'ndeki Maçka Parkı'nın içinde bulunan Şişli Evlendirme Dairesi Otoparkı'nda insanı şoke eden bir olay yaşandı. Adları öğrenilemeyen ve sevgili olduklarını belirten iki genç, parkta sarmaş dolaş yürüyordu. Genç kız henüz belirlenemeyen nedenle bir anda erkek arkadaşını iki yerinden bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan genç de o halde kız arkadaşının peşinde koştu.

ARKADAŞIYLA HASTANEYE GİTTİ

DHA'da yer alan habere göre ardından çift durarak parktaki bankta oturdu. Genç kız yaralı arkadaşının başında beklerken bir yandan sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, yaralı gence ambulansta ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı genç, bıçaklayan genç kızın da bindiği ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY ANLARI KAMERADA

Çiftin burada yürümeleri ve sonrasında genci bıçaklayan kızın koşması güvenlik kamaralarına yansıdı. Görüntülerde önce sarılarak yürüyen çift bir süre sonra otoparkta durdu. Birden erkek arkadaşını bıçaklayan genç kız, koşarak olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan genç de kız arkadaşının peşinden koştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
GÜNDEMBazı bakanlıklarda atama kararları
Kastamonu'da 1 hektar ormanlık alan yandı
GÜNDEMKastamonu'da orman yangını
İstanbul'da aranan şahıslara yönelik şafak operasyonu: Gözaltılar var
GÜNDEMİstanbul emniyetinden eş zamanlı operasyon
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
GÜNDEMMalatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Niğde'de yayaya ve direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 4 yaralı
GÜNDEMYayaya ve direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ...
Irak'ın kuzeyinde şehit olan 2 asker memleketlerine uğurlandı
GÜNDEMHaftanin şehitleri memleketlerine uğurlandı
Muş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
GÜNDEMMuş'ta korkutan deprem
Muğla'da otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
GÜNDEMMuğla'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Bakan Koca, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile görüştü
GÜNDEMKoca, Karamollaoğlu ile bir araya geldi
Bitlis'te 205 sığınmacı yakalandı! 5 organizatör gözaltına alındı
GÜNDEMBitlis'te kaçak göçmen operasyonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X