Genç kızı sokak ortasında katletti

Kahramanmaraş'ın Elibstan ilçesine bağlı Kümbet Mahallesi'nde 26 yaşındaki Yusuf Bektaş, sokak ortasında henüz bilinmeyen nedenle 21 yaşındaki Yaren Küçük'ü silahla ateş etti.

Genç kız kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.