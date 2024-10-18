'Genç Salı'nın konuğu Hakan Bıçakcı

İstanbul Modern, gençleri sinema dünyasından isimlerle buluşturuyor. “Genç Salı” kapsamında ayda bir kez düzenlenen sinema buluşmalarının ikinci konuğu, edebiyatçı ve reklam yazarı Hakan Bıçakcı. Bant Mag işbirliğiyle, yönetmen ve oyuncu Okan Urun’un moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşide Bıçakçı, beyazperdedeki yazar temsillerine odaklanıyor. Edebiyattan sinemaya geçişin cazibesi ve zorlukları gibi pek çok başlığın ele alınacağı söyleşiye, 18–25 yaş arası müze ziyaretçileri ücretsiz olarak katılabiliyor.

Hakan Bıçakcı kimdir?