Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Genç şef Maximilian Cem Haberstock Eskişehir'de

        Genç şef Maximilian Cem Haberstock Eskişehir'de

        Şef, piyanist ve besteci Maximilian Cem Haberstock, Türkiye'deki ikinci konserinde Eskişehirli müzikseverlerle buluşuyor. Haberstock'in 9 Mayıs cuma akşamı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nı yöneteceği konserin solisti genç çellist Poyraz Baltacıgil olacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 00:10 Güncelleme: 06.05.2025 - 00:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Genç şef Maximilian Cem Haberstock Eskişehir'de
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Günümüzün en heyecan verici genç orkestra şeflerinden, piyanist ve besteci Maximilian Cem Haberstock, geçtiğimiz yıl İzmir'de yönettiği ilk konserin ardından, Türkiye’deki ikinci konseri için 9 Mayıs'ta Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde Eskişehirli müzikseverlerin karşına çıkacak. 20 yaşındaki Haberstock’un Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nı yöneteceği konserde yine genç ve başarılı viyolonsel sanatçısı Poyraz Baltacıgil, Schumann'ın viyolonsel konçertosunu seslendirecek. Konser programında Mozart'ın Don Giovanni Uvertürü ile 41 no.lu Jüpiter senfonisi de bulunuyor.

        Türk anne ile Alman babanın çocuğu olan Haberstock, altı yaşından bu yana piyano çalıyor. Carl Bechstein Yarışması da dahil olmak üzere birçok piyano yarışmasında birincilik ödülünün de sahibi olan Haberstock 9 yaşında beste yapmaya, 10 yaşındayken de orkestra şefliğine ilgi duymaya başladı. Genç sanatçı 12-15 yaşları arasında, dünyanın en saygın şeflerinden Mariss Jansons’un mentorluğunda çalıştı.

        15 yaşında orkestra kurdu

        Piyano alanında birçok ödül kazanan ve uluslararası alanda Carnegie Hall'de sahne alarak dikkatleri üzerine çeken Haberstock, 2019'da kurduğu Münih Genç Filarmoni Orkestrası ile yönettiği konserlerle de dikkatleri üzerine çekiyor. 24 müzisyenle kurulan Münih Genç Filarmoni Orkestrası bugün 20'den fazla ülkeden 68 yeni nesil müzisyenle Avrupanın çeşitli kentlerinde verdiği konserlerle izleyicilerden ve eleştirmenlerden övgü topluyor. Münih Genç Filarmoni Orkestrası'nın Maximilian Cem Haberstock yönetiminde 2 Mayıs'ta Avusturya'nın Salzburg kentinde, 3 Mayıs'ta da Münih'te seçkin izleyici topluluklarına verdiği Beethoven konseri de eleştirmenlerden ve medyadan tam not aldı.

        Konseri izleyen Türkiye’nin Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, “İsviçre, İrlanda, İtalya, İspanya, Hindistan, Peru ve Kosova başkonsoloslarının yanında; Fransa, Sırbistan, Macaristan, Yunanistan başkonsolosluk temsilcileri ve konsoloslardan çok sayıda konuğun izlediği konser, Türk ve yabancı sanatseverlerin takdir ve beğenisini topladı. Genç yaşına rağmen, farklı ülkelerden gelen dev bir orkestrayı yönetmek gibi bilgi ve deneyim gerektiren bir işin altından hepimizi gururlandırarak kalkan Maximilian Cem Haberstock’u içtenlikle tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

        Haberstock geçtiğimiz yıl Nisan ayında Türkiye'deki ilk konserinde Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası'nı partisyona bakmadan ezbere yöneterek, orkestra üyeleri ve izleyiciler üzerinde derin bir etki bırakmıştı.

        REKLAM

        Güher ve Süher Pekinel’in kurduğu Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler Vakfı’nın bursiyeri olan Haberstock, 2023/24 ve 2024/25 sezonlarında Baş Konuk Şef olarak atandığı Oltenia Filarmoni' Orkestrası ile altı konser yönetti. 18 yasinda ilk opera şefliğini Bizet'nin Les Pêcheurs de Perles'i ile yapan Haberstock, en son Strauss’un Die Fledermaus operasini büyük bir basariyla yönettikten sonra opera dünyasının da dikkatini çekmeye basladı.

        “Parlayan yıldızlar” aynı sahnede

        Müzisyen bir aileden gelen 31 yaşındaki çellist Poyraz Baltacıgil de müzik dünyasına Haberstock gibi küçük yaşlarda adım atan bir sanatçı. Müziğe 5 yaşında kemanla başlayan Baltacıgil'in babası Yaz Baltacıgil ile ağabeyi Fora Baltacıgil kontrbas, diğer ağabeyi Efe Baltacıgil ise kendisi gibi viyolonsel sanatçısı. İlk solo performansını 13 yaşında İstanbul Filarmoni Orkestrası ile sergileyen Baltacıgil, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nda yardımcı grup şefliği görevini sürdürüyor ve aynı zamanda İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nda viyolonsel grubunda yer alıyor. Çeşitli ulusal ve uluslararası ödüllerin sahibi olan Baltacıgil, İş Sanat Kültür Merkezi'nin genç müzisyenlere destek olma amacıyla düzenlediği 2015 yılı "Parlayan Yıldızlar" konser serisinde yer almıştı.

        Kendi alanlarının "parlayan yıldızı" olarak nitelenen iki genç sanatçının aynı sahnede buluşması, 9 Mayıs akşamı Eskişehirli müsikseverlere unutamayacakları bir müzik şöleni sunacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Maximilian Cem Haberstock
        #Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası
        #Poyraz Baltacıgil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        Barrack: Trump'ın amacı ABD-Türkiye ittifakını hak ettiği yere taşımak
        Barrack: Trump'ın amacı ABD-Türkiye ittifakını hak ettiği yere taşımak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Kasımpaşa ile Trabzonspor yenişemedi!
        Kasımpaşa ile Trabzonspor yenişemedi!
        İş yerindeki düdüklü tencere patladı
        İş yerindeki düdüklü tencere patladı
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        9 yaşındaki Berat'ın ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücüye 5 yıl hapis
        9 yaşındaki Berat'ın ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücüye 5 yıl hapis
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı