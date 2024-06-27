Genç yaşta Parkinson vakaları artıyor!

Nöroloji Uzmanı Dr. Gülten Özdemir, Parkinson’un Alzheimer’dan sonra ikinci sıklıkta görülen nörolojik bir hastalık olduğunu bilgisini paylaşarak, "Bu hastalığa 40 yaş altı kişilerde sık rastlanmaz ama son yıllarda 40 yaş altında, hatta 20'li, 30'lu yaşlarda bile Parkinson vakaları bildiriliyor" dedi.

Parkinson hastalığının belirtileri ve nedenleri hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Özdemir, "Vücudumuzda akıcı ve koordineli hareket etmemizi sağlayan, beynin belli anatomik bölgelerinde dopamin maddesi salgılayan hücreler bulunur. Dopamin üreten bu hücrelerin dejenerasyon ile kaybı sonucu dopamin üretilemez ve Parkinson hastalığı belirtileri ortaya çıkar" değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM Beyinde beliren söz konusu dejenerasyonun kesin nedeninin bilinmediğini kaydeden Uzm. Dr. Özdemir, "Bazı çalışmalarda kuyu suyu, insektisit (bir tür pestisit), kurşun, civa gibi çevresel toksisitelere maruz kalmanın etkisinin olabileceği belirtiliyor. Bilim insanları, İspanyol gribinden sonraki yıllarda Parkinson hastalığı insidansının (belirli bir nüfusta, belirli bir zamandaki yeni olguların sayısı) arttığını ve koronavirüs sonrası aynı artışın görülme ihtimalinin mümkün olup olmadığını araştırıyor" ifadelerini kullandı. "HER PARKINSON HASTASINDA TİTREME OLMASI GEREKMEZ" Özdemir, titremenin, Parkinson hastalığı için olmazsa olmaz bir bulgu sayılmadığını vurgulayarak, "Hastaların yüzde 25'inde titreme olmadığı halde, hareketlerde yavaşlama ile birlikte diğer bulgular saptanabilmektedir. Özetle, her titreme Parkinson hastalığı değildir, her Parkinson hastalığına titreme eşlik etmek zorunda değildir. Ancak Parkinson tanısı koyabilmek için hastanın hareketlerinin yavaşlaması olmazsa olmazdır" dedi.