31 yaşındaki Özgecan Kara, Avrupa Genç Yeşiller Federasyonu'na genel sekreter seçilen ilk Türk oldu. Eylül ayında Brüksel'de göreve başlamaya hazırlanan Özgecan Kara, "Kot ve tişörtümle siyaset yapacağım" dedi.

Bilkent Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten sonra İtalyan Bacooni Üniversitesi'nde Sanat, Kültür ve İletişim Yüksek Lisansı'nı tamamlayan Kara, bir telekom firmasında pazarlama departmanında çalıştı. Yeşil Düşünce Derneği'nde proje koordinatörü olarak sivil toplum profesyonelliğine geçiş yaptı. İki yıl önce Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a yerleşerek Doğu Avrupa Yeşiller'in ofis koordinatörlüğü görevini üstlendi. Bu yıl ilk kez İstanbul'da gerçekleşen Avrupa Genç Yeşiller Federasyonu genel kurulunda adaylığını koydu. Avrupa'daki 35 çevreci partinin bir araya gelmesiyle oluşan federasyonun 14-18 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen genel kurulunda yapılan seçimlere tek aday olarak katılıp seçildi.