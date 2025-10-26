Gençlerbirliği: 1 - Konyaspor: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Konyaspor oldu.

Konuk ekibe 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 45+2'de Umut Nayir ve 49. dakikada Enis Bardhi atarken, ev sahibinin tek golünü ise 28. dakikada Oğulcan Ülgün kaydetti.

Başkent ekibinde forma giyen Thalisson, 90+7. dakikada kırmızı kart gördü.

Üç maç sonra galip gelen Konyaspor puanını 14'e yükseltirken, Gençlerbirliği ise 8 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Göztepe'ye konuk olacak. Konyaspor, Samsunspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

1’inci dakikada Konyaspor’un santrasıyla başlayan maçta iki takım da orta alanda kontrol mücadelesi verdi.

5’inci dakikada Gençlerbirliği’nde Dele-Bashiru, rakibi Bazoer’in müdahalesiyle faulle durduruldu.

6’ncı dakikada Oğulcan’ın orta alandan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği topu kaleci Bahadır kontrol etti.

11’inci dakikada Konyaspor’da Muleka’nın ceza sahası önünden çektiği sert şutta kaleci Erhan topu uzanarak çıkardı.

19’uncu dakikada Gençlerbirliği’nde Gökhan ceza sahası önünden şutunu çekti ancak top takım arkadaşı Niang’a çarptı.

28’inci dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Oğulcan, direkten dönen topu sağ ayağının içiyle ağlara gönderdi: 1-0.

45+2’nci dakikada Konyaspor eşitliği yakaladı. Ceza sahasında kaleci Erhan’ın uzaklaştıramadığı topu iyi takip eden Umut kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-1.

İlk yarı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

47’nci dakikada Konyaspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Muleka’nın ceza sahası içine ortasında kaleci Erhan topu kontrol etti.

49’uncu dakikada Konyaspor öne geçti. Ndao’nun sağ kanattan ceza sahası içine yerden gönderdiği pası iyi takip eden Bardhi, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu ve takımını 2-1 öne geçirdi.

57’nci dakikada Konyaspor’da Jin-Ho Jo, ceza sahası önüne gönderdiği yerden pasında Goutas araya girerek topu kontrol etti.

58’inci dakikada Gençlerbirliği’nde sol kanatta topla buluşan Tongya’nın ön direğe ortasında savunma araya girerek topu kornere gönderdi.

59’uncu dakikada Gökhan’ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına inen topa vuruş yapmak isteyen Umut, kaleci Bahadır’la çarpıştı ve sakatlık yaşadı. Hakem sağlık ekiplerini sahaya davet etti.

62’nci dakikada Konyaspor’un kazandığı köşe vuruşunda Guilherme’nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya Thalisson yükselerek kafayla uzaklaştırdı.

63’üncü dakikada Gençlerbirliği’nin sol kanattan geliştirdiği atakta Hanousek, ceza sahası önüne koşusunun ardından rakibi Andzouana ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Pozisyona yakın olan hakem, oyunu devam ettirdi.

68’inci dakikada Gençlerbirliği’nde Goutas, orta alanda rakibi Bardhi’ye yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

69’uncu dakikada Gençlerbirliği’nde ceza yayı üzerinde topla buluşan Dele-Bashiru’nun şutunda meşin yuvarlak savunmadan geri döndü.

74’üncü dakikada Konyaspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Ndao’nun arka direğe yaptığı ortada top Umut’u aşarak auta çıktı.

78’inci dakikada Gençlerbirliği’nde Thalisson, orta alanda rakibi Umut’a yaptığı kayarak müdahalenin ardından sarı kart gördü.

88’inci dakikada Gençlerbirliği’nin orta alandan geliştirdiği atakta Dele-Bashiru, sağ kanattaki takım arkadaşına pasını aktarmak istedi ancak Guilherme araya girerek tehlikeyi önledi.

89’uncu dakikada Gençlerbirliği’nde sol kanatta topla buluşan Abdurrahim’in ceza sahasına gönderdiği ortaya savunmadan Adil müdahale etti ve topu uzaklaştırdı.

Maçın geri kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Gençlerbirliği sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.