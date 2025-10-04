Gençlerbirliği: 2 - Alanyaspor: 2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 sona erdi.

Konuk ekip Alanyaspor, 14. dakikada Ianis Hagi'nin serbest vuruştan attığı golle Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Gençlerbirliği, Zan Zuzek'in 66. dakikada attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı. Alanyaspor, bu gole hemen cevap verdi ve Ui-jo Hwang, 69. dakikada Akdeniz temsilcisini 2-1 öne taşıdı. Hwang'ın bu golünde asisti yapan isim ilk golü atan Hagi oldu. Gençlerbirliği, karşılaşmanın 73. dakikasında penaltı kazandı. Bu penaltıyı kullanan M'Baye Niang, durumu 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Alanyaspor karşısında sahadan 2-2 ile ayrılan Gençlerbirliği, bu sezon ilk kez bir maçta iki kez ağları havalandırdı.