Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında lige dönen Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Cezası biten Fatih Terim'in kulübeye döneceği maçta sarı-kırmızılılar, iki maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Mustafa Kaplan yönetimindeki Gençlerbirliği ise bu sezonki ilk galibiyetini almanın peşinde.

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY

SAAT: 20.00

HAKEM: Halil Umut Meler

STAT: Eryaman

YAYIN: beIN SPORTS 1

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Selçuk, Belhanda, Babel, Feghouli, Andone

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

ÜÇ EKSİK VAR

Galatasaray'da Radamel Falcao, Mario Lemina ve Christian Luyindama, sakatlıkları nedeniyle Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.

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SON 4 RESMİ MAÇINDA DA GALİBİYETE HASRET!

Son galibiyetini Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde Kasımpaşa karşısında elde eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı. Devler Ligi'nin dönüşünde Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray, Seri ile 1-0 öne geçmesine rağmen son dakikalarda yediği golle 2 puan bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçı öncesindeki dev derbide Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, zorlu 90 dakikada gol atmayı başaramadı ve ezeli rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar son olarak Devler Ligi'nde PSG'ye 1-0'lık skorla mağlup oldu.

GENÇLERBİRLİĞİ 3 PUANLA TANIŞAMADI

Bu sezon Süper Lig'e dönen Gençlerbirliği, lige istediği başlangıcı yapamadı. Mustafa Kaplan yönetimindeki Ankara temsilcisi, sezonun ilk üç haftasından puan çıkaramadı. Gençlerbirliği 4. haftada Trabzonspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Başkent ekibinin diğer puanı ise 5. haftada 1-1'lik Alanyaspor beraberliğiyle geldi. Mustafa Kaplan ve öğrencileri geçen hafta ise Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu.

95. RANDEVU!

Gençlerbirliği ile Galatasaray, Süper Lig'de tarihlerinde daha önce 94 kezk arşı karşıya geldi. Söz konusu 94 maçın 52'sini Galatasaray, 22'sini ise Gençlerbirliği kazandı. 20 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

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