Gençlerbirliği Süper Lig'de puana hasret!

Kırmızı-siyahlı takım, Süper Lig'in 5. haftasının kapanış maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı.

Emrecan Bulut'un uzatma dakikalarındaki golüne engel olamayan başkent ekibi, 90+9'uncu dakikada da Henry Onyekuru ile penaltı atışından yararlanamadı.

Gençlerbirliği, bu sonuçla ilk 5 maçını da kaybederek Süper Lig tarihindeki en kötü başlangıcını yaptı. Kırmızı-siyahlılar, en son 1992-93 sezonundaki ilk 4 karşılaşmasını kaybetmişti.

Ligin bu sezon puansız tek takımı kalan Gençlerbirliği, sezonun 6. haftasında Ankara Eryaman Stadı'nda Eyüpspor'u konuk edecek.