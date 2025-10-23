Gençlerde tasarruf oranı yüzde 16

Garanti BBVA’nın, Be Node (Başlangıç Noktası) ve Türkiye Bilişim Vakfı iş birliğiyle yürüttüğü “Türkiye’de Gençler İçin Finansal Teknolojinin Rolü” araştırması, Türkiye’de gençlerin finansal alışkanlıklarını ve dijital finans teknolojilerine bakışını ortaya koydu.

Yapılan açıklamaya göre Faruk Eczacıbaşı liderliğinde yürütülen Be Node Research projesi; sivil toplum, akademi ve özel sektörü bir araya getirerek yurtdışında ve Türkiye’de görev yapan akademisyenlerin ortak katkısıyla hayata geçirildi. Proje, beyin göçünün olumsuz etkilerini tersine çevirmeyi ve bilgi üretimini uluslararası iş birliğiyle desteklemeyi hedefliyor.

Araştırmadan çıkan sonuçlara göre gençlerin yüzde 95’i banka hesabına sahip olmasına rağmen, tasarruf ve yatırımlar söz konusu olduğunda sınırlı kalıyor ve yalnızca yarısı hesaplarını düzenli kullanıyor. Tasarruf oranı yüzde 16, yatırım hesabı sahipliği ise yüzde 33 seviyesinde. Bu tablo, gençlerin finansal sisteme erişiminin güçlü, ancak finansal farkındalığının gelişmeye açık olduğunu gösteriyor.