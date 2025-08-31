Dirsekten bileğe, parmaklardan başparmağa kadar modern yaşamın getirdiği zorlayıcı hareketler, sağlığımızı tehdit ediyor. İşte teknolojinin artırdığı el hastalıkları ve önleme yöntemleri.

TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN EL VE PARMAK SAĞLIĞINA ETKİLERİ

Teknolojik cihazların aşırı ve yanlış kullanımı, tekrar eden zorlayıcı hareketler ve vücudun doğal olmayan duruşuna bağlı olarak eklemler, kaslar, tendonlar ve sinirler üzerinde baskı oluşturur. Akıllı telefonlar günün her saatinde sürekli elde tutulduğundan, özellikle genç yaş grubunda el ve başparmak sorunları giderek artmaktadır. Bilgisayarların yaygınlaşmasıyla başlayan süreç, tablet ve akıllı telefonların eklenmesiyle ellerin kullanım yoğunluğunu artırmış, bu da sinir sıkışması, karpal tünel sendromu gibi çeşitli rahatsızlıkları beraberinde getirmiştir.