Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Gençleri bile vuran teknoloji kaynaklı el rahatsızlıkları

        Bilgisayar ve telefon aşırı kullanımıyla gelen el sorunları

        Gün boyu ellerimiz ve başparmaklarımız teknolojiye bağlı olarak sürekli hareket ediyor. Peki bu durum hangi el hastalıklarını beraberinde getiriyor ve nasıl önlenebilir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 14:53 Güncelleme: 31.08.2025 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dirsekten bileğe, parmaklardan başparmağa kadar modern yaşamın getirdiği zorlayıcı hareketler, sağlığımızı tehdit ediyor. İşte teknolojinin artırdığı el hastalıkları ve önleme yöntemleri.

        TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN EL VE PARMAK SAĞLIĞINA ETKİLERİ

        Teknolojik cihazların aşırı ve yanlış kullanımı, tekrar eden zorlayıcı hareketler ve vücudun doğal olmayan duruşuna bağlı olarak eklemler, kaslar, tendonlar ve sinirler üzerinde baskı oluşturur. Akıllı telefonlar günün her saatinde sürekli elde tutulduğundan, özellikle genç yaş grubunda el ve başparmak sorunları giderek artmaktadır. Bilgisayarların yaygınlaşmasıyla başlayan süreç, tablet ve akıllı telefonların eklenmesiyle ellerin kullanım yoğunluğunu artırmış, bu da sinir sıkışması, karpal tünel sendromu gibi çeşitli rahatsızlıkları beraberinde getirmiştir.

        2

        1. TETİK PARMAK (TAKILMA)

        Sabahları parmaklarını açıp kapatmakta zorlananlar, parmakların takılması veya kilitlenmesiyle ciddi korku yaşayabilir. “Tetik parmak” olarak bilinen bu durum, klavye kullanımı, bahçe işleri, ağır sporlar veya makas gibi aletlerin uzun süreli kullanımı nedeniyle sık görülür. Kadınlar, doku yapıları nedeniyle bu hastalığa daha yatkındır.

        Önlem ve tedavi:

        - Güne el egzersizleriyle başlamak, egzersiz öncesi ılık, sonrası soğuk uygulamak

        - Ödem azaltıcı kremler kullanmak

        - Düzenli spor yapmak

        - İlaç tedavisi, lokal enjeksiyon, fizik tedavi veya gerekirse cerrahi müdahale

        3

        2. KUBİTAL OLUK (DİRSEKTE SİNİR SIKIŞMASI)

        Ofis çalışanlarında sık görülen kubital oluk sendromu, dirsekte sinir sıkışması anlamına gelir. 4. ve 5. parmaklarda uyuşma, ağrı ve güç kaybına yol açarak günlük yaşamı olumsuz etkiler. Genellikle bilgisayar kullanırken dirseğini yaslayan gençlerde görülür.

        Önlem:

        - Dirsekleri uzun süre bükülü tutmamak

        - Laptopu kucağa veya kanepenin kenarına koymamak

        - Araç kullanırken kolu cama yaslamamak

        4

        3. ARTROZ (BAŞPARMAK EKLEMİ KİREÇLENMESİ)

        Başparmak eklemi, günlük aktivitelerde en fazla kullanılan eklemlerden biridir. Uzun süreli ve yanlış kullanım, eklemde ağrı, şişme, güç kaybı ve deformasyona yol açarak artroza sebep olabilir.

        Önlem:

        - Sağlıklı beslenmek, kalsiyum ve D vitamini almak

        - Ellerini zorlayıcı hareketlerden kaçınmak

        - Düzenli spor yapmak

        - Erken teşhis ve tedavi için dikkatli olmak

        5

        4. KARPAL TÜNEL SENDROMU

        El bileği kanalı içerisinde sinir sıkışması ile ortaya çıkan karpal tünel sendromu, akıllı telefon ve bilgisayar kullanımının artmasıyla yaygınlaşmıştır. Yanlış pozisyonda uzun süre çalışmak, bileği zorlamak ve aşırı kullanmak başlıca nedenlerdendir.

        Önlem ve tedavi:

        - Düzenli egzersiz yapmak

        - Bilgisayar ve telefonda aşırıya kaçmamak

        - Mouse ve klavyeyi doğru tutmak

        - Erken dönemde tedaviyle iyileştirilebilir, ihmal edilirse karmaşık tedavi gerekir

        6

        5. TENİSÇİ VE GOLFCÜ DİRSEĞİ

        Genellikle zorlu ve tekrar eden el aktivitelerinde görülen bu hastalık, tenis veya golf sporundan çok günlük zorlayıcı aktivitelerle ilişkilidir. Kapı kolu açamama, kavanoz kapağı çevirememe gibi durumlara yol açabilir.

        Önlem ve tedavi:

        - Zorlayıcı aktiviteleri kısıtlamak

        - Dirsek ve bileğin kullanım alışkanlıklarını değiştirmek

        - Kronik ağrı durumunda uygun tedavi yöntemleri uygulanabilir

        7

        GELECEKTEKİ SORUNLARI ÖNLEMEK İÇİN ÖNERİLER:

        Başparmak dinlendirme: Mesaj yazarken işaret parmağınızı kullanın veya sesli mesaj gönderin.

        Esneme: Parmaklarınızı açıp kapatın, bileğinizi döndürün, gün içinde düzenli olarak hareket edin.

        Telefon yerine arayın: Mesaj veya e-posta yerine sohbet etmeyi tercih edin.

        Kullanımı takip edin: Önemli ve önemsiz aktiviteleri ayırın, özellikle akşam yemeklerinde telefonu kaldırın.

        Ergonomi: Bilgisayar ekranını göz hizasında tutun, cihazları destekleyerek kullanın, başparmak yerine parmakları kullanın.

        Ağrıyı hafifletin: Sıcak/soğuk kompres uygulayın, masaj yapın, el değiştirerek kullanın.

        Ellere mola verin: Tekrarlayan hareketleri sınırlayın, eller serbest özelliklerinden yararlanın.

        Profesyonel yardım: Uyuşma, karıncalanma, sertlik veya kramp devam ederse fizik tedaviye başvurun.

        Görsel Kaynak: istockphoto

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kızını öldürüp salona gömdüler! Dehşet saçan cinayet 7 yıl sonra ortaya çıktı
        Kızını öldürüp salona gömdüler! Dehşet saçan cinayet 7 yıl sonra ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için geliyor
        Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için geliyor
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Ergin Ataman: Madalya için buradayız
        Ergin Ataman: Madalya için buradayız
        İsrail'de on binlerce kişi Trump'a seslendi
        İsrail'de on binlerce kişi Trump'a seslendi
        Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk olacak
        Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk olacak
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        Kartal, Sergen Yalçın'la ilk maçında
        Kartal, Sergen Yalçın'la ilk maçında
        "Türkiye'den kaçmadım"
        "Türkiye'den kaçmadım"
        Evlat katili anneye indirimin gerekçesi: Şiddet!
        Evlat katili anneye indirimin gerekçesi: Şiddet!
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Venezuela'dan ABD'ye uyarı
        Venezuela'dan ABD'ye uyarı
        2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili
        2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili
        Okul servislerinde son hazırlıklar!
        Okul servislerinde son hazırlıklar!
        Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
        Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        Eşi ve çocuğunun yanında öldürüldü!
        Eşi ve çocuğunun yanında öldürüldü!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!