Genç Kızılay, gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak, akranları ile bir araya gelerek gençlik faaliyetlerini planlayacakları bir alan yaratmak ve topluma aktif bir birey olarak katılmalarını sağlamak amacıyla planladığı ilk Gençlik Merkezi'nin kapılarını açıyor.

EĞİTİM VE SEMİNERLER VERİLECEK

"Gençlere dayanışma, yardımlaşma ve şefkat duygularını aşılamak; düşünce, din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kardeşlik ve arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirmek; milli ve manevi değerlerine bağlı, yurdunu ve milletini seven sağlıklı bir nesil yetiştirilmesine yardımcı olmak ülküsüyle" hareket eden Genç Kızılay, Türkiye’nin ilk gençlik merkezini Başkent’in önemli cazibe merkezi olan Hamamönü’nde faaliyete geçiriyor. Merkezde, Kızılay’ın faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapılacak. Gençlerin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve seminerler düzenlenerek, gençlik hareketliliği sağlanacak.

KÜTÜPHANE DE KURULDU

Gençlik merkezinde üyelerin yararlanabilmesi amacıyla Kızılay kütüphanesi de oluşturuldu. Gençler burada mesai dışında çalışmalarını sürdürebilecek. Ayrıca Kızılay’a üye ve gönüllü kazandırılması, gençlere ücretsiz sosyalleşebilecekleri alanlar yaratılması, Ankara’da öğrenim gören yabancı uyruklu gençlerle bir araya gelmeleri ve deneyim paylaşımı yapmaları, yabancı uyruklu gençlerle bir araya gelerek, dil pratiği yapmaları gibi imkanlar sağlanacak. ANKARA

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