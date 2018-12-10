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Adapazarı'ndaki Maltepe Mahallesi Altyol mevkiinde yaşanan olay iddiaya göre şöyle meydana geldi. Tevfik T. (18),arkadaşlarıyla birlikte otomobilde giderken, yolda yürüyen gençlerle 'yan bakma' yüzünden tartışmaya başladı. Araçtan inenler ile yolda yürüyen gençler arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. İki grup, yol ortasında birbirine girdi.
DURUMUNUN CİDDİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
DHA'da yer alan habere göre otomobilden inenler arasındaki Tevfik T., kavga sırasında kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Servis ekipleri geldi. Tevfik T., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Genci bıçaklayan ile yanındaki kişi, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere 2 kişi, emniyete götürülürken, ekipler de olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Yoğun bakıma alınan Tevfik T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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