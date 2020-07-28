Gençliğim Eyvah 8. yeni bölüm fragmanı dizinin sevenleri ile buluştu. Yeni bölüm fragmanında Ahmet annesi Hacer'e; "Anne ben bir kıza evlenme teklif ettim" diyor ve Hacer bu haber karşısında baygınlık geçiriyor. İşte Gençliğim Eyvah 8. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

GENÇLİĞİM EYVAH 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

GENÇLİĞİM EYVAH 7. BÖLÜM ÖZETİ

Azra ile arasını bir türlü düzeltemeyen ve babası Arif'in aşağılamalarından bunalan Ahmet, kendi yoluna gitmeye karar verir. Taksici olarak çalışmaya başlayan ve yeni bir düzen kuran Ahmet'in başı, düğünden kaçan sosyetik gelin Çağla yüzünden belaya girer.

Arif ve Zekeriya'nın dükkanlarına dönmesiyle rekabet ve kavga kaldığı yerden yeniden başlarken Zola ve Çavi'nin babalarını bulmak için yaptığı sürpriz hamle mahalleyi karıştırır.