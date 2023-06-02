28. Dönem Milletvekili ve ikinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin geride kalmasıyla kurulacak yeni Kabine araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçildiği takdirde kadroların tamamen değişeceğinin sinyalini önceden vermişti. Peki, Gençlik ve Spor Bakanı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte, Bakanlar Kurulu yeni Kabine listesi ile yeni Gençlik ve Spor Bakanı ile ilgili son bilgiler...