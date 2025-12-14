Genoa - Inter: 1-2 (MAÇ SONUCU)
İtalya Serie A'nın 15. haftasında Genoa'ya konuk olan Inter, rakibini Bisseck ve Lautaro Martinez'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Puanını 33'e çıkaran Milano ekibi, Napoli'nin puan kaybetmesiyle liderlik koltuğuna yükseldi.
İtalya Serie A'nın 16. haftasında Inter, deplasmanda Genoa'yı 2-1 mağlup etti.
Milano ekibine üç puanı getiren golleri 6'de Bisseck ile 38'de Lautaro Martinez kaydetti. Genoa'nın tek golü 68'de Vitinha'dan geldi.
Inter bu sonuçla puanını 33'e çıkarırken, haftaya zirvede giren Napoli'nin mağlup olmasıyla liderlik koltuğunu devraldı. Serie A'da Milan 32 puanla 2'nci, Napoli ise 31 puanla 3'üncü sırada yer aldı.