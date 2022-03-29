Ünlü aktör Derby Country'e talip oldu 0:00 / 0:00

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Amerikalı yönetmen ve oyuncu George Clooney, bir dönem Premier Lig’de mücadele eden, şu anda Championship’te yer alan Derby County’yi satın almak için kolları sıvadı.

Şu sıralar ekonomik sorunlarla boğuşan Derby County’nin geleceği için harekete geçebileceğini belirten 60 yaşındaki aktörün, takımın menajeri Wayne Rooney ile iletişimde olduğu belirtildi.

Hollywood'un en çok kazanan oyuncularından Clooney, "Derby County harika geçmişi olan çok iyi bir kulüp. Eminim çok iyi bir geleceği olacak." diyerek takıma olan ilgisini belirtti. Bir dönem Malaga'yı almak isteyen ancak bu hamlesi gerçekleşmeyen George Clooney, "Belki bir futbol takımına sahip olmak benim için yeni bir adımdır." ifadelerini kullandı.