İKİNCİ EVLİLİĞİ

1989 ile 1993 arasında Talia Balsam ile ilk evliliğini yaptıktan sonra uzun süre evlenmeyen Clooney, Hollywood'un müzmin bekarı olarak anılıyordu.

Fakat, Lübnan asıllı ünlü bir avukat olan Amal Alamuddin onun bu konudaki fikrini değiştirdi. Çift, 2014'te evlenmişti. İkilinin Alexander ve Ella adında 3 yaşında biri kız biri erkek ikizleri bulunuyor.