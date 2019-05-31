Tutto Mercato'ya konuşan Gardi, Türk futbolunun artık sadece futbolcu ithal etmediğini, aynı zamanda yurt dışına futbolcu gönderdiğini belirtti.

Gardi; "Eljif ve Abdülkadir, her ikisi de çok genç ve şimdiden milli oldular. Teknik kapasiteleri İtalya ya da Avrupa'nın büyük liglerinde oynamaları için yeterli durumda. Bana göre ikisi de Avrupa futbolunun zirvesinde yer alabilirler. İkisine Galatasaray'ın eski futbolcularından Ozan Kabak'ı da ekleyebiliriz. Ozan, genç yaşına rağmen kariyerinde büyük bir sıçrama yaptı. Almanya'da ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu herkese gösterdi" ifadelerini kullandı.

ELJIF YAKINDA İMZAYI ATABİLİR

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki Makedonyalı oyuncusu Eljif Elmas'ı Lazio'lu Sergej Milinkovic-Savic'e benzeten Gardi sözlerine şu şekilde devam etti; "Eljif'i kimse tanımıyorken ona kefil oldum. Herkesin şu an Eljif ile ilgilenmesi beni çok tatmin ediyor. Avrupa'nın büyük kulüpleriyle transfer görüşmelerinde bulunması, beni şaşırtmıyor. Bence o, her yerde oynayabilir. Eljif kendisini geliştirmek istiyor. Bu İtalya'da ya da başka bir ligde olabilir. Ancak bizimle resmi temasa geçen kulüpler arasında Lazio, Napoli, Inter gibi en az 4 büyük İtalyan ekibinin olduğunu size söyleyebilirim. Kendisiyle ilgili karar, iki taraf anlaştıktan sonra açıklanacaktır".

BARCELONA İZLEMEYE GELDİ

Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç yeteneği Abdülkadir Ömür'ün transferi iddiaları hakkında da yorum yapan Gardi, Abdülkadir'in İtalya'ya transferinin kariyeri için çok iyi olacağını kaydetti.

"Abdülkadir Ömür'ün Milan'a gitmesi harika olur. O, sahaya her zaman gülümseyerek çıkıyor ve taraftarları gururlandırıyor. Abdülkadir maç içerisinde kimsenin beklemeyeceği işleri yapabilecek kapasitede ve henüz 19 yaşında" diyen Gardi sözlerini şu şekilde noktaladı; Trabzonspor'daki arkadaşları onun için Lionel Messi benzetmesini yapıyor. Ben bunun yalnızca bir övgü olduğunu düşünmüyorum. Barcelona'nın resmi gözlemcileri onu izlemeye geldiler, emin olun ondan haberdarlar."