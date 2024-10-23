Gerard Pique'den Shakira'ya: Ayrılığımızı yanlış anlattı

Shakira ve Gerard Pique'nin 11 yıllık birlikteliğinin 2022'de sona ermesinin ardından Pique cephesinden ayrılıkla ilgili açıklama geldi. 37 yaşındaki emekli İspanyol futbolcu, ayrıldıktan iki yıl sonra konuyla ilgili verdiği bir röportajda, Shakira'yı ayrılıkları konusunda tam olarak dürüst olmamakla suçladı.

Pique ile birlikteliğinden iki çocuk dünyaya getiren 47 yaşındaki Shakira, Pique'nin kendisini aldattığı yönündeki söylentiler üzerine eski Barselona yıldızından Haziran 2022'de ayrıldığını açıklamıştı.