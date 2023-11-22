Squid Game: The Challenge gerçek mi? Netflix Squid Game: The Challenge nedir?
Squid Game: The Challange Netflix'te ilk beş bölümüyle yayınlandı. Dijital yayın platformu Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olan Squid Game gerçek oldu. 456 yarışmacı, 16 gün boyunca kendilerine verilen numaralar ve yeşil eşofmanlarla "Squid Game" dünyasına dahil oldular. Peki, Squid Game: The Challenge nedir, gerçek mi? İşte, konuya ilişkin detaylar...
Netflix'te yayınlanan Squid Game dizisinin ikinci sezonu beklenirken gerçek hayata uyarlanan reality şovu izleyici ile buluştu. 2022 yılının Haziran ayında başvuruları alınmaya başlanan programın çekimleri tamamlandı ve 22 Kasım itibarıyla yayınlandı. Peki, Squid Game: The Challenge gerçek mi? Netflix Squid Game: The Challenge nedir ve nerede çekildi? İşte, ayrıntılar...
SQUİD GAME: THE CHALLENGE YAYINLANDI!
Netflix'in en çok izlenen aynı isimli dizisinin gerçek hayat uyarlaması olan Squid Game The Challenge'da 456 yarışmacı dünya televizyon tarihindeki en büyük para ödülü olan 4,56 milyon doları kazanmak için çocuk oyunlarını oynayacak.
İlk beş bölümü 22 Kasım itibarıyla yayınlanan Squid Game The Challenge'ın diğer dört bölümü 29 Kasım'da severleriyle buluşacak. Programın final bölümü ise 6 Aralık'ta izleyici karşısına çıkacak.
SQUID GAME: THE CHALLENGE GERÇEK Mİ?
Gösteriyi çekerken yaralanmalar yaşandığı ve çekimlere ambulans geldiğine dair raporların olduğu iddia edildi. Netflix, yaralanmaların hafif tıbbi durumlar olduğunu; oyuncuların ve ekibin sağlık ve güvenliğini önemsediklerini belirtti ve raporların ciddiyetini yalanladı. Yerel ambulans servisi de stüdyolara çağrılmadığını belirtti. Britanya Sağlık ve Güvenlik İdaresi, bu şikayetlerin ardından üretimi değerlendirdi ve üzerinde işlem yapılabilecek herhangi bir sorun bulamadı.