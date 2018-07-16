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Gerçekleşmesi beklenen transferler

16.07.2018 - 12:03 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in başlaması için geri sayıma geçilirken; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde hızlandı. '3 büyükler'de gerçekleşmesi beklenen transferleri sizler için derledik

  • 1 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    1 | 46

    Bas Dost | Sporting Lizbon > Fenerbahçe

  • 2 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    2 | 46

    Mandzukic | Juventus > Beşiktaş, Fenerbahçe

  • 3 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    3 | 46

    Vida | Beşiktaş > Liverpool, Everton

  • 4 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    4 | 46

    Yerry Mina | Barcelona > Galatasaray, Fenerbahçe

  • 5 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    5 | 46

    Aleksandar Mitrovic | Newcastle United > Fenerbahçe

  • 6 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    6 | 46

    Emre Akbaba | Alanyaspor > Galatasaray, Beşiktaş

  • 7 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    7 | 46

    Paco Alcacer | Barcelona > Fenerbahçe

  • 8 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    8 | 46

    Andre Ayew | Swansea City > Beşiktaş, Fenerbahçe

  • 9 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    9 | 46

    Kurt Zouma | Chelsea > Fenerbahçe, Galatasaray

  • 10 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    10 | 46

    Burak Yılmaz | Trabzonspor > Beşiktaş

  • 11 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    11 | 46

    Nacer Chadli |  West Bromwich Albion > Beşiktaş

  • 12 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    12 | 46

    Manuel Fernandes | Lokomotiv Moskova > Beşiktaş

  • 13 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    13 | 46

    Peter Zulj | Sturm Graz > Beşiktaş

     

  • 14 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    14 | 46

    Badou Ndiaye | Stoke City > Galatasaray, Beşiktaş

  • 15 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    15 | 46

    Janssen | Tottenham > Fenerbahçe

  • 16 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    16 | 46

    Orkun Kökçü | Feyenoord U-19 > Fenerbahçe, Beşiktaş

  • 17 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    17 | 46

    Moussa Sissoko | Tottenham > Fenerbahçe

  • 18 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    18 | 46

    Nkoudou | Tottenham > Fenerbahçe

  • 19 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    19 | 46

    Sergio Oliveira | Porto > Beşiktaş

  • 20 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    20 | 46

    Eren Derdiyok | Galatasaray > Trabzonspor

  • 21 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    21 | 46

    Kara Mbodj | Anderlecht > Galatasaray

  • 22 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    22 | 46

    Tolga Ciğerci | Galatasaray > Trabzonspor

  • 23 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    23 | 46

    Vitinho | CSKA Moskova > Galatasaray

  • 24 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    24 | 46

    Fabio Lima | Al Wassl > Beşiktaş

  • 25 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    25 | 46

    Max Meyer | Schalke > Fenerbahçe

  • 26 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    26 | 46

    Angelo Ogbonna | West Ham > Galatasaray

  • 27 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    27 | 46

    Kevin Gameiro | Atletico Madrid > Fenerbahçe

     

  • 28 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    28 | 46

    Bernard Duarte | Shakhtar Donetsk > Beşiktaş

  • 29 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    29 | 46

    Nikola Kalinic | Fiorentina > Fenerbahçe

  • 30 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    30 | 46

    Joao Mario | Inter > Beşiktaş

  • 31 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    31 | 46

    Jason Denayer | Manchester City > Galatasaray

  • 32 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    32 | 46

    Kamil Glik | Monaco > Galatasaray

  • 33 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    33 | 46

    Yannick Bolasie | Everton > Fenerbahçe

  • 34 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    34 | 46

    Luciano Vietto | Atletico Madrid > Fenerbahçe

  • 35 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    35 | 46

    Islam Slimani | Leicester City > Fenerbahçe, Beşiktaş

  • 36 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    36 | 46

    Stefan Radu | Lazio > Galatasaray

  • 37 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    37 | 46

    Kevin Mirallas | Everton > Fenerbahçe

  • 38 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    38 | 46

    Alireza Beiranvand | Persepolis > Beşiktaş

  • 39 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    39 | 46

    Wijnaldum | Liverpool > Fenerbahçe

  • 40 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    40 | 46

    Benedikt Höwedes | Schalke > Galatasaray

  • 41 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    41 | 46

    Divock Origi | Liverpool > Fenerbahçe

  • 42 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    42 | 46

    Krystian Bielik | Arsenal > Galatasaray

  • 43 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    43 | 46

    Erik Botheim | Rosenborg > Galatasaray

  • 44 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    44 | 46

    Ansarifard | Olympiakos > Beşiktaş

  • 45 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    45 | 46

    Babel | Beşiktaş > Flamengo

  • 46 Gerçekleşmesi beklenen transferler! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
    46 | 46

    Luis Neto | Zenit > Fenerbahçe, Galatasaray

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